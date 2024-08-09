На 87-летнего пенсионера напали за слова о вагнеровцах

В Москве пассажиры автобуса напали на 87-летнего пенсионера, который, как им послышалось, негативно высказался об участниках «ЧВК Вагнер». Два мужчины скрутили пожилого человека и вывели на остановке у метро Лубянка сдавать полиции, сообщил «ОВД-Инфо».

Пассажиры автобуса №528 начали оскорблять пожилого мужчину, когда услышали, как, проезжая мимо мемориала «вагнеровцам» на улице Варварка, тот якобы вслух назвал участников ЧВК «убийцами детей и женщин».

«На выход, сука, фашист ебаный, блять!» — кричал самый молодой из двух мужчин, взявшихся вывести 87-летнего пенсионера и сдать полиции. Второй мужчина ударил пожилого человека в живот и заломил руку.

Видео, которое выложил «ОВД-Инфо», снимал оставшийся анонимным очевидцев. Одна из пассажирок пыталась помешать нападавшим, но ее отодвинули со словами «отойди, женщина». Позже она рассказала журналисту Сергею Пархоменко, что после избиения пострадавший громко жаловался на боль в голове и ушах и говорил, что ему повредили слуховой аппарат.

Пострадавшего зовут Дмитрий Гринчий. Нападавшие отвели его в опорный пункт «Китай-город». Оттуда полицейские отвезли пенсионера в ОВД «Басманный». Там нападавшие написали на свою жертву заявление. Гринчия полицейские отпустили без составления протокола.

Интересы пожилого человека взялся защищать адвокат «ОВД-Инфо» Оскар Черджиев. С его помощью пенсионер подал встречное заявление «по факту хулиганских действий, побоев и пропажи слухового аппарата стоимостью более 100 тысяч рублей».

Пархоменко рассказал, что один из его читателей опознал самого старшего нападавшего как Александра Воронина, юриста с сайта поиска недвижимости «ЦИАН». Очевидцы говорили, что полицейским нападавшие представились как отец и сын.

Гринчий — сын «врага народа». В 2017 году он рассказывал о своем отце проекту «Мой ГУЛАГ». Павел Гринчий был обвинен в шпионаже в пользу Японии и расстрелян в 1938 году. Только пятнадцатилетним Дмитрий узнал свою настоящую фамилию. В 1966 году, когда ему исполнилось 29 лет, отца реабилитировали.

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