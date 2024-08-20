Минобороны рассказало о воюющем за Россию обвиняемом в хранении детского порно американце

Минобороны опубликовало видеосюжет про «бывшего американского гражданина» с позывным «Бостон», который воюет за Россию в войне с Украиной. Соответствующий пост появился в телеграм-канале ведомства. В свою очередь, американский телеканала NBC News сообщил, что его зовут Уилмер Пуэлло-Мота и власти США разыскивают его по обвинению в хранении детского порно.

Весной видео про американца с позывным «Бостон», воюющего с Украиной на стороне России, начали появляться в российских провоенных телеграм-каналах, а 19 августа о нем рассказали в официальном телеграм-канале российского Минобороны.

«”Бостон” прослужил 10 лет в ВВС США, несколько лет в национальной гвардии Массачусетса и два года в качестве городского советника. После углубления в международную политику принял решение посетить Россию и спустя какое-то время решил перейти в ряды ВС РФ и подписать контракт с Минобороны России. Сейчас Уилл — оператор разведывательного беспилотника. Коллектив принял его и доверяет самые сложные боевые задачи», — говорилось в посте под видео. В сообщении его также называют Уиллом и уточняют, что он якобы бывший американский гражданин, а сейчас обладатель российского паспорта.

После появления видео с «Бостоном» в Z-пабликах издание «Агентство» установило его личность и подтвердило, что «Бостон» — это Уилмер Пуэлло-Мота, бывший член городского совета города Холиока в Массачусетсе.

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Как пишет NBC News, Пуэлло-Мота арестовали в сентябре 2022 года, по обвинению в хранении детской порнографии, но выпустили под залог. Суд по его делу должен был начаться в штате Род-Айленд в январе 2024 года, но обвиняемый на него не явился. Как сообщается, он бесследно пропал за два дня до судебного заседания. По данным телеканала, Пуэлло-Мота также обвиняют в подделке документов и воспрепятствовании работе суда.

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