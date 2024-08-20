Майк Тайсон проведет первый почти за 20 лет профессиональный бой

Легендарный боксер-тяжеловес Майк Тайсон проведет первый с 2005 года профессиональный боксерский поединок, пишет газета «Коммерсантъ».

15 ноября он встретится на ринге с видеоблогером Джейком Полом. Бой пройдет в Техасе на стадионе AT&T Stadium, вмещающем 80 тысяч зрителей. Поединок будет состоять из восьми раундов по две минуты.

Накануне в Нью-Йорке прошла презентация боя, в ходе которой состоялась битва взглядов и пресс-конференция бойцов. Тайсон и Пол немного потолкались на сцене, хотя, судя по выражению их лиц, это было частью шоу, а не проявлением реальной неприязни.

При этом публика освистала Пола, а он, взяв микрофон не остался в долгу. «Эй, Нью-Йорк! Завали ебало, Нью-Йорк! Давай, освистывай сам себя, Нью-Йорк! Эй, Нью-Йорк, ты прямо, как Майк Тайсон — ты был хорош 20 лет назад. Пошел на хуй, Нью-Йорк! Тупорылый демократический город!» — сказал он со сцены.

Майку Тайсону сейчас 58 лет. Профессиональную боксерскую карьеру он завершил в 2005 году, и с тех пор провел лишь два выставочных поединка — в последнем, состоявшемся в 2020 году, он встретился с другим легендарным боксером — Роем Джонсом-младшим. Этот бой завершился в ничью. При этом нынешний бой с Полом должен был пройти еще в июле, но его пришлось перенести. Причиной стало ухудшение здоровья Тайсона — у него обострилась язва и он не мог полноценно тренироваться.

27-летний Джейк Пол получил известность как видеоблогер, у него больше 20 миллионов подписчиков в ютьюбе и более 27 миллионов — в инстаграме. Ранее он победил в нескольких боях по правилам бокса, где его противниками были известные бойцы смешанных единоборств и звезды UFC, такие как Нейт Диас, Майк Перри и Андерсон Силва.

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Бой Тайсона и Пола покажет один из крупнейших в мире стриминговых сервисов Netflix, количество пользователей которого по итогам 2023 года превысило 260 миллионов человек. Как сообщается, Пол в случае победы получит 40 миллионов долларов, а Тайсону за участие должны заплатить не менее 20 миллионов.

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