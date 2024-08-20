Поставляемый в Россию армянский коньяк сочли небезопасным

В исследовании ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции утверждается, что 89% армянского коньяка, поставляемого в Россию, небезопасны для здоровья людей. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы исследования также заявили, что в половине продаваемого в России армянского коньяка содержатся невиноградные спирты. «Спирты виноградного происхождения — это именно то, что, собственно, и делает напиток коньяком», — говорится в исследовании.

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ТАСС отмечает, что в ходе исследования были проанализированы 200 образцов 20 марок крупнейших армянских производителей. Какие именно торговые марки участвовали в исследовании, агентство не уточняет. ТАСС пишет, что образцы исследовались в лаборатории Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

Ассоциация «Антиконтрафакт» обратилась в Генпрокуратуру, Федеральную таможенную службу и Росалкогольтабакконтроль и попросила усилить контроль за ввозимой из Армении продукцией. В ассоциации подчеркнули, что ввоз коньяка в Россию происходит через территорию Грузии.

«Дешевая фальсифицированная продукция уже ставит в затруднительное положение отечественных производителей и в случае продолжения экспансии фальсификата на российской рынок в ближайшее время речь будет идти уже о выживании российских производителей как таковых», — сказано в одном из обращений.

В 2006 году занимавший тогда пост главного санитарного врача России Геннадий Онищенко запретил ввоз в Россию вин из Грузии и Молдовы. Свое решение он мотивировал «предотвращением угрозы для жизни и здоровья потребителей». В то же время, как пишет Русская служба Би-би-си, запрет, вероятно, был продиктован политическими причинами.

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