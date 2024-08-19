Бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» приговорили к семи годам колонии за убийство напавшего на нее мужа

Суд в подмосковной Электростали приговорил журналистку Оксану Гончарову, работавшую в РБК и «Ведомостях», к семи годам колонии за убийство ее гражданского мужа, который напал на нее во время ссоры. Об этом сообщает «Верстка» со ссылкой на сына Гончаровой Петра.

По словам Петра, прокурор настаивал на наказании в виде восьми лет колонии, а родители мужа Гончаровой Алексея Самусева — на сроке от 10 до 12 лет. 31 июля коллегия присяжных признала журналистку виновной в умышленном совершении убийства, но уточнила, что Гончарова заслуживает снисхождения.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родителей погибшего Самусева, которые потребовали компенсацию в размере двух миллионов рублей за моральные страдания.

В своем последнем слове Гончарова отметила, что не желала смерти своему мужу, а его друг, который в момент нападения находился в квартире, не отреагировал на просьбы журналистки о помощи.

«У многих из присутствующих здесь людей есть жены, дочери, сестры, племянницы. Каждая из них может оказаться в такой же ситуации, в которой оказалась я. Причем агрессором может стать любой неадекватный человек, например, случайный прохожий. Что делать женщине, если на нее нападают?» — рассказала Гончарова.

В конце сентября 2022 года Самусев, живущий на тот момент на той же лестничной клетке, что и Гончарова, вместе с другом пришел в квартиру журналистки без приглашения. По словам адвоката Гончаровой Александра Гаранина, в тот вечер мужчины сели пить водку.

Вскоре между Самусевым и Гончаровой началась ссора, в ходе которой Самусев схватил ножницы. Жуналистке удалось перехватить их и нанести удар. Скорая отвезла Самусева в больницу, где он умер на следующий день.

Суд отправил Гончарову в СИЗО, где она находилась до вынесения приговора. У журналистки остались трое детей, двое из которых несовершеннолетние. В 2023 году ее лишили родительских прав по заявлению брата погибшего мужа Петра Самусева.

До убийства Гончарова, а также ее друзья и коллеги не раз обращалась в полицию, когда видели у нее на теле ушибы и кровоподтеки. Полиция не реагировала на заявления, мотивируя это отсутствием состава преступления.

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