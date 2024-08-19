Жители Суджи рассказали о жизни под контролем Украины

Украинские военные доставляют еду и лекарства россиянам, которые проживают в Судже в Курской области. Они вынуждены прятаться в бомбоубежищах и пить воду из цистерн. О жизни россиян на подконтрольных ВСУ территориях пишет американское издание The Washington Post.

Журналисты газеты приехали в Суджу в сопровождении украинских военных и поговорили с местными жителями. Встретившиеся им женщины заверили, что солдаты ВСУ предоставляют гражданским медикаменты и еду. Они поблагодарили украинских военных за это.

В Суджу въезжают украинские грузовики, перевозящие цистерны с водой. К этим цистернам выстраиваются очереди. На фотографиях из репортажа WP запечатлен момент, как местные жители под присмотром украинских военных наполняют бутылки водой из цистерны. Также украинские солдаты передают местным жителям наборы сухих пайков. Одной девочке-подростку они подарили плюшевую игрушку.

Журналисты поговорили с мужчиной, который сидел около входа в подвал. Его зовут Станислав, и он вынужден прятаться в бомбоубежище со своим 47-летним сыном-инвалидом. Станислав с сыном и другие люди в бомбоубежище рассказали, что используют в качестве туалета ведро.

Репортеры зашли в одно из бомбоубежищ в Судже. В этом помещении нет электричества, поэтому люди ходят по нему с фонариками. По всему полу разложены матрасы, на которых расположились мирные жители. Журналисты заметили, что в убежище прячутся очень много пожилых россиян, которым нужна помощь. Например, 93-летняя Ольга упала и не могла подняться. Встать на ноги ей помог украинский военный с позывным Боксер.

Другая россиянка, 75-летняя Валентина, поделилась историей, как ей помог украинский военный. Она рассказала, что один из украинских солдат нес ее на руках от дома до машины. В итоге он довез ее до бомбоубежища. «Я очень благодарна ему. Такой добрый человек», — высказалась Валентина.

Российские мирные жители не жаловались журналистам WP на жестокое обращение со стороны украинских военных. В том же материале жители Суджи признались, что ждут переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Они также попросили показать Путину фотографии из города под контролем украинской армии. Вооруженные силы Украины находятся на российской территории почти две недели, с 6 августа. За это время ВСУ заняли десятки населенных пунктов в Курской области.

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