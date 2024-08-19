Владелец похоронного бизнеса потребовал от мужчин не уезжать из Курской области

Журналист Дмитрий Стешин, работающий в «Комсомольской правде», опубликовал в своем телеграм-канале видео с якобы военным, который раскритиковал уезжающих из Курской области мужчин. «Агентство» выяснило, что ролик записал владелец гранитной мастерской.

Издание пишет, что видео записано 39-летним Кириллом Суворовым из Петербурга.

«Вы там че, вообще, блядь, в края перепутали? Вы куда уезжаете, родные? Если, блядь, у нас все мужики будут включать заднюю и уезжать из городов, на которые будут наноситься удары, блядь, и так далее, что вообще будет? Вы че творите? Вы не можете взять оружие в руки? Ну тогда возьмите лопаты, блядь, копайте пацанам окопы, я не знаю, развозите питание, блядь. Куда вы уезжаете?» — заявил мужчина на видео. Он также предложил местным жителям отдать свои автомобили военным.

Согласно данным в системе «СПАРК-Интерфакс», Суворов является гендиректором компаний «Гранитный завод 1» и «Первый гранитный завод». Во второй из них он владеет долей в 25,5%.

Компания «Гранитный завод 1», как утверждает «Агентство», работает под брендом гранитной мастерской «СуворовЪ». На ее сайте указано, что мастерская занимается изготовлением памятников и надгробий.

Также у мастерской есть услуга под названием «Груз 200» — транспортировка тела умершего «в любую точку России». Кроме того, компания занимается кремацией, захоронением и помощью родственникам погибших военных с подготовкой документов.

Журналистам «Агентства» удалось дозвониться до Суворова. В разговоре тот подтвердил, что считает неправильным отъезд мужчин из Курской области. При этом он заявил, что сам не участвует в боевых действиях и занимается только доставкой гуманитарной помощи. На вопрос, собирается ли он отправиться на войну, Суворов отвечать не стал.

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