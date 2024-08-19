Сотрудников школы уволили за бездействие в деле о рабстве

В Кызылординской области Казахстана уволили директора, классного руководителя и других сотрудников школы-лицея №7, где училась 16-летняя девочка, которую одноклассники полгода держали в рабстве и принуждали к секс-работе. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

По словам акима Кызылординской области Нурлыбека Налибева, руководство и сотрудники школы «не сделали ничего, чтобы предотвратить этот вопиющий случай», а, напротив, «попытались скрыть проблему».

Аким также потребовал уволить сотрудника по воспитательной работе городского отдела образования и объявить выговор руководителю ведомства. Кроме этого, Налибаев поручил департаменту полиции привлечь к ответственности полицейских, которые «напрямую виновны в случившемся».

«Областному уполномоченному по защите прав ребенка Жаксыгуль Тогановой поручено незамедлительно сформировать рабочую группу, проведя анализ работы по всем образовательным организациям области. При этом, необходимо совершить поквартирный обход проблемных семей, приняв профилактические меры», — сообщили в обладминистрации.

Налибаев отметил, что дело о сексуализированном рабстве он держит на личном контроле и пообещал найти и наказать всех виновных.

В самой школе-лицее журналистам издания Tengrinews.kz сообщили, что учителя сейчас «пребывают в стрессе» из-за обвинений в их адрес.

«Я сам в настоящее время нахожусь в отпуске. [...] Вы, наверное, знаете, всех наказали, всех убрали, другой информации я дать не могу», — сказал журналистам заместитель директора по воспитательной работе.

О том, что 16-летнюю ученицу школы-лицея №7 полгода держали в сексуализированном рабстве ее одноклассники впервые рассказал фонд «Немолчи.kz», который помогает пострадавшим от насилия женщинам и девочкам. Отмечалось, что девочку накачивали наркотиками, прижигали плавлеными пакетами, душили и заставляли оказывать мужчинам секс-услуги.

Позже глава фонда Дина Тансари вместе с родственниками девочки провели пресс-конференцию на которой рассказали, что участковые отговаривали родителей писать заявление в полицию, а руководство школы угрожало лишением родительских прав.

По словам правозащитницы, за полгода школьницу изнасиловали около 1000 мужчин. Она добавила, что девочка узнает на улицах своих насильников, среди которых таксисты и продавцы рынка. Девочка сейчас подавлена и не проявляет никаких эмоций: «не улыбается, не смеется, не плачет», сказала Тансари.

По этому делу были задержаны четверо подозреваемых. Трое из них находятся под стражей, еще один — под домашним арестом.

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