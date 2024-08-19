Российский врач рассказал о сложностях легализации в Германии

Нейрохирург Дмитрий Атмачиди, отработавший 20 лет в ростовской онкологической клинике, эмигрировал после российского вторжения в Украину. Он рассказал «Холоду», что уже больше двух лет не может легализоваться в Германии из-за экзаменов и сложностей с получением виз.

Атмачиди уехал из России вместе с женой — эндокринологом Софьей Атмачиди и четырьмя детьми в июле 2022 года. Семья продала трехэтажный дом и машину и на эти деньги живет уже больше двух лет. Они рассчитывали, что смогут попасть в Германию и устроиться там на работу раньше.

Первый год Дмитрий и Софья учили немецкий язык и летом 2023 года оба сдали экзамен, подтвердив знание на уровне B2 (уровень, достаточный для свободного общения с носителем). После этого Дмитрий и Софья занялись изучением медицинского языка для сдачи профессионального экзамена Fachsprachprüfung.

Дмитрий уже получил предварительный контракт на работу в немецкой клинике, но даже с ним его семья не может въехать в Германию.

«Благодаря контракту я смог получить визу — это дало мне возможность сдавать экзамен. У моей супруги ситуация сложнее: она уже больше года не может получить даже краткосрочную визу — чтобы просто въехать, сдать экзамен и уехать», — говорит Атмачиди.

Жене Атмачиди и четырем детям смогут дать визу по воссоединению семьи только после того, как он сдаст профессиональный экзамен и выйдет на работу. Судя по кейсам других семей, это может занять еще год.

Первые полтора года семья Атмачиди прожила в Турции, теперь Софья с детьми живут в Сербии, а Дмитрий — в Германии. Атмачиди уверен, что рано или поздно он в любом случае сдаст экзамен и перевезет семью. Возвращаться в Россию они не намерены.

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