Просмотр видео онлайн усиливает чувство скуки

Группа ученых под руководством Кэти Тэм из филиала Университета Торонто в Скарборо выяснила, что переключение с одного видео на другое и их перемотка при просмотре роликов в TikTok или YouTube могут вызывать чувство скуки. Об этом сообщает The Guardian.

Кэти Тэм утверждает, что ощущение скуки тесно связано с вниманием.

«Мы чувствуем скуку, когда возникает расхождение между тем, насколько мы увлечены, и тем, насколько мы хотим быть увлеченными. Когда люди постоянно переключают видео, они становятся менее увлеченными и ищут что-то более интересное. Это может привести к усилению чувства скуки», — утверждает исследовательница.

Тэм и ее коллеги провели семь экспериментов, в которых приняли участие более 1200 человек. Первый из них показал, что люди склонны чаще переключаться между видео, когда считают контент скучным.

Второй эксперимент проходил в форме опроса, в котором приняли участие более 200 человек. Согласно его результатам, люди считают, что возможность пропустить видео или переключиться на другое сделает просмотр видео менее скучным. Однако дальнейшие исследования доказали, что это не так.

Результаты последующих экспериментов, в которых приняли участие студенты, показали, что участники ощущали большую скуку, когда им разрешалось переходить от одного видео к другому, чем когда они не имели такой возможности. Также ученые заметили, что студенты сильнее чувствовали скуку, когда им давали посмотреть несколько пятиминутных видео, нежели когда им включали один десятиминутный ролик.

В то же время, как отмечают авторы исследования, при проведении схожего эксперимента с более широкой возрастной аудиторией уровень скуки не зависел от продолжительности видео. Более того, на показатели влиял порядок просмотра роликов.

Тэм предполагает, что люди разного возраста могут иметь разные привычки относительно просмотра видео. На результаты исследования, по ее словам, мог повлиять демографический фактор.

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