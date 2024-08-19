В Роспотребнадзоре не видят угрозу в распространении оспы из-за российских «традиционных ценностей»

России не грозит распространение оспы обезьян благодаря российским «традиционным ценностям». Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью телеграм-каналу SHOT.

«Учитывая особенности путей распространения оспы обезьян, я абсолютно уверена, что в Российской Федерации с ее традиционными ценностями это заболевание как эпидемическое не опасно, не страшно», — сказала Попова. Как отмечает SHOT, глава ведомства «жирно намекнула на тех, кто обычно оказывается в зоне риска».

По ее словам, ведомство располагает всеми необходимыми средствами для выявления заболевания и предотвращения его распространения.

«У нас отличная экосистема, которая хорошо работает. Это уже проверено. За весь прошедший период у нас было три случая завозной оспы, которую мы своевременно выявили и не допустили никакого распространения», — сказала она.

В свою очередь ВОЗ зафиксировал в России не три, а четыре случая заражения оспой обезьян в период с 1 января 2022 года по 30 июня 2024 года. В связи со вспышкой нового штамма вируса оспы обезьян, передающейся преимущественно половым путем, организация ранее объявила чрезвычайную ситуацию международного значения.

По данным ВОЗ, за последний месяц оспа была выявлена в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. Кроме этого, ранее новый штамм вируса был обнаружен в Швеции.

В свою очередь, директор регионального бюро ВОЗ для стран Африки Матшидисо Моэти, отметил, что оспа обезьян изначально распространилась из Демократической Республики Конго в другие страны из-за отсутствия «должного внимания» и впоследствии «вызвала глобальную вспышку 2022 года».

В ВОЗ также добавили, что оспа обезьян, в разных странах передавалась различными путями, не только половыми — например, воздушно-капельным путем и через одежду. Отмечается, что для профилактики оспы обезьян сейчас применяются две вакцины.

По данным русской службы Би-би-си, с начала 2024 года в 13 африканских странах было зафиксировано суммарно 17 тысяч случаев подозрений на заражение вирусом и 517 смертей. Это в два с половиной раза больше, чем в прошлом году.

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