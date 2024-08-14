ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку оспы обезьян в Демократической Республике Конго и распространение болезни на соседние страны чрезвычайной ситуаций. Об этом сообщает The Guardian.
Медицинские эксперты призывают, что декларация должна ускорить доступ к тестированию, вакцинам и терапевтическим препаратам в пострадавших районах, а также запустить кампании по снижению числа стереотипов, связанных с вирусом.
ВОЗ заявила, что вспышка была достаточно серьезной, чтобы объявить «чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение» — категория, которая ранее использовалась для вспышек лихорадки Эбола, COVID-19 и всплеска заболеваемости пневмонией в Европе в 2022 году.
Тедрос Гебрейсус, генеральный директор ВОЗ, заявил, что ситуация «очень тревожная» и требует «высочайшего уровня беспокойства в соответствии с международным законодательством в области здравоохранения».
По его словам, ВОЗ выделила полтора миллиона долларов из своего резервного фонда и планирует выделить еще больше, призвав доноров принять меры для финансирования оставшейся суммы в 15 миллионов долларов.
«Я слышала, как многие люди говорили о том, что это очень похоже на первые дни ВИЧ», — заявила Труди Ланг, профессор глобальных исследований в области здравоохранения в Оксфордском университете. По ее словам, «молодые работники секс-бизнеса подвергаются особо высокому риску».
Русская служба Би-би-си отмечает, что вспышка оспы обезьян породила новую разновидность патогена, который быстрее передается от человека к человеку через любой физический контакт, в частности половым путем.
Издание пишет, что с начала 2024 года в 13 африканских странах было зафиксировано суммарно 17 тысяч случаев подозрений на заражение вирусом и 517 смертей. Это в два с половиной раза больше, чем в прошлом году.
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