В России не хватает около 10 тысяч медработников гинекологии

В государственных медучреждениях наблюдается дефицит акушеров, акушеров-гинекологов и неонатологов. В общей сложности не хватает от 8,5 до 11,5 тысяч специалистов. Об этом сообщает РБК.

О нехватке медработников рассказали в Российском обществе акушеров-гинекологов во время конференции Национальной медицинской палаты (НМП). По словам первого вице-президента общества Геннадия Сухих, на данный момент в российских медучреждениях открыты 3663 вакансии акушера-гинеколога для амбулаторной службы и 1734 вакансии врача-неонатолога. К этим ставках Сухих добавил вакантные ставки акушеров.

Участники конференции также обратили внимание на то, что в шести российских субъектах нет перинатальных центров. По их словам, в Костромской и Магаданской областях, Камчатском крае, Еврейском, Ненецком и Чукотском автономных округах отсутствуют соответствующие медучреждения.

РБК отмечает, что всего в России функционируют более полутора тысяч акушерских стационаров, в которых работают 44 тысячи акушеров-гинекологов, 5,6 тысяч неонатологов и 44,6 тысяч акушеров.

В июне этого года Минздрав заявил, что в России не хватает более ста тысяч медработников. «Верхнеуровневые методики расчета <...> показывают, что в 2023 году в отрасли недоставало 29 тысяч врачей и 63 тысяч средних медицинских работников», — рассказала тогда замглавы Минздрава Татьяна Семенова.

По ее словам, нехватка медицинских работников в госучреждениях связана с тем, что медперсонал среднего звена востребован в коммерческих организациях, в частности в фитнес-центрах и СПА-салонах.

В 2023 году Минздрав оценил нехватку медработников в почти 85 тысяч человек. Причинами кадрового дефицита в ведомстве тогда назвали сокращение «ковидных выплат».

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