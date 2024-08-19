Лидера «движения инцелов» задержали после требования Мизулиной проверить его на педофилию

Алексея Поднебесного, который позиционирует себя как «секс-блогер без секса» и лидер «движения инцелов России», задержала полиция. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила его в пропаганде педофилии и пообещала обратиться в Следственный комитет в связи с видео, на котором Поднебесный целуется и держит за грудь 15-летнюю девушку.

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Видео сняли во время прогулки блогера по Петербургу его подписчики. О том, что девушке 15 лет, сообщила автор телеграм-канала «Любимая Настя». В посте утверждается, что она переходит в девятый класс. Поднебесный, в свою очередь, утверждает, что она представилась 23-летней.

Телеграм-канал «Осторожно, новости», пишет, что девушка вызвалась показать Поднебесному город после встречи с подписчиками. После задержания блогера доставили в следственный отдел по Центральному району Петербурга.

«Я уже писал что у меня с [15-летней девушкой] не было секса. Она мне показалась совершеннолетняя, и ей не было смысла мне врать про свой возраст. Поздняков и подобные ему хуесосы продолжают распространять клевету. Прекратите спамить модератору в ЛС фотошопы и противные мемы с ней. Каждый кто будет издеваться над ней, будет получать бан во всех моих каналах», — написал Поднебесный.

В прошлый раз Мизулина потребовала проверить Поднебесного в апреле этого года. Она заявила, что блогер распространяет «деструктивный контент», преследует и угрожает девушкам, публикует их персональные данные и «распространяет материалы педофильского характера». Тогда Поднебесный назвал утверждения Мизулиной ложью и клеветой.

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