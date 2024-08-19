Британская флора перебирается на север из-за глобального потепления

Экологи и власти Великобритании обсуждают возможность пересадки растений в северные регионы страны из-за глобального потепления. Об этом пишет The Guardian.

Согласно исследованию 2011 года, в условиях изменения климата ареалы обитания многих представителей фауны смещаются севернее со скоростью 17 километров в десятилетие. Однако деревья из-за своей неподвижности и медленного роста смещаются в новые условия медленнее.

По словам эколога Чарли Гарднера, в 2050 году климат Лондона может стать похожим на климат Барселоны с длительными летними засухами. «Все больше деревьев будут умирать, а их способность к воспроизводству будет снижаться», — цитирует его The Guardian.

Журналисты пишут, что во время засухи в 2022 году Королевские ботанические сады Кью потеряли более 400 деревьев. Особенно уязвимыми к засухе оказались дуб обыкновенный, бук лесной, береза повислая и падуб.

Точного ответа, как можно помочь деревьям, нет из-за нехватки исследований в этой области, пишут журналисты. Организация по охране окружающей среды при правительстве Великобритании Natural England решила создать рабочую группу и изучить вопрос так называемой «ассистированной миграции» — процесса, при котором растения перемещаются в новые места, чтобы адаптироваться к изменениям климата.

«Мы впервые смогли подробно обсудить такое перемещение. В начале моей карьеры все повествование сводилось к восстановлению прошлых исходных данных», — рассказала специалист по сохранению природы из Ливерпульского университета им. Джона Мурса, которая входит в состав рабочей группы, Сара Далримпл.

Некоторые ученые предлагают пересаживать отдельные виды деревьев на сотни километров на север страны или за ее пределы, отмечает The Guardian. Другие считают, что нужно перемещать целые экосистемы. Джеймс Буллок из Центра экологии и гидрологии Великобритании предлагает создать «пилотные» леса или травяные участки в средиземноморском стиле на юге Британии и затем распространять эту практику.

Отмечается, что лесоводы уже готовятся к изменениям: на участке Pleasant Forest в графстве Кент они сажают семена липы мелколистной и граба из Франции, а также ольхи из Италии. В других местах планируется привезти семена дуба из Франции, чтобы они были адаптированы к более жарким и сухим условиям.

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