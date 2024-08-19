Бизнесмен оделся фараоном и запряг людей в колесницу в свой день рождения

Ярославский бизнесмен, председатель совета директоров птицефабрики «Ярославский бройлер» Эльман Азизов оделся в костюм фараона и прокатился на колеснице, в которую были запряжены сотрудники предприятия. Фотографии с празднования распространились в соцсетях.

«Вот так сегодня выглядит день рождения управляющего „Ярославского бройлера“. Сотрудники предприятия таскают его на тележке, а он мнит себя египетским фараоном», — пишет автор анонимного поста в сообществе «Подслушано в Рыбинске» во «Вконтакте».

Позже в группе «Ярославского бройлера» во «Вконтакте» появилось сообщение, в котором утверждается, что предприятие отмечало день компании, который в этом году совпал с днем рожденья председателя совета директоров.

«В этом году мы выбрали тему древнего Египта, за его краски и торжественность. Конечно же, именинник всегда участвует в нашей затее и принимает наши «правила». Мы буквально перегородили ему дорогу на въезде, попросили выйти из машины, надели костюм в тематике праздника и начали поздравительную часть с театральной постановкой», — заявила организатор «творческой части» праздника Ольга Кириллова.

В пресс-релизе сказано, что подобные мероприятия «поднимают дух коллектива», улучшают настроение, укрепляют традиции и сплоченность людей. В то же время в паблике «Подслушано в Рыбинске» сравнили празднование дня рожденья Азизова с «почти голой вечеринкой» Насти Ивлеевой.

«Вам не кажется, что в нынешние времена это хлеще “голой вечеринки”?» — задался вопросом автор анонимного поста в сообществе. В одном из комментариев фотографии назвали унизительными. «Хочется верить, что мужская четверка, которая тащила повозку состояла из начальников цехов, а не из работяг», — написала участница сообщества.

Издание «Подъем» отмечает, что «Ярославский бройлер» входит в топ-20 крупнейших производителей мяса птицы в России и является крупнейшим сельскохозяйственным предприятием региона.

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