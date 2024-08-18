Женоненавистничество предложили приравнять к терроризму в Великобритании

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер распорядилась пересмотреть стратегию борьбы с терроризмом для решения проблемы насилия в отношении женщин и девочек, а также выявить пробелы в действующем законодательстве. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что впервые в рамках правительственных планов крайняя степень женоненавистничества будет рассматриваться как форма терроризма.

Согласно предложениям правительства, учителя будут обязаны направлять учеников, которых они подозревают в крайнем женоненавистничестве, в контртеррористическую программу правительства Великобритании Prevent.

«Слишком долго правительства не могли справиться с ростом экстремизма, как в интернете, так и на наших улицах, и мы видим, как растет число молодых людей, радикально настроенных в сети. Всевозможные подстрекательства к ненависти раскалывают и разрушают саму ткань общества и демократии», — заявила Купер.

Министр считает, что в последние годы меры по борьбе с экстремизмом были «существенно сведены на нет». По ее словам, анализ действующего законодательства «ляжет в основу нового стратегического подхода правительства к противодействию экстремизму».

The Guardian пишет, что пересмотр законодательства должен завершиться осенью этого года, а в 2025 году Министерство внутренних дел Великобритании собирается представить новую стратегию по борьбе с экстремизмом.

Издание также отмечает, что британская полиция предупреждала о том, что лидеры мнений в сети могут радикализировать молодых людей и склонять их к крайней форме женоненавистничества «точно так же, как террористы привлекают своих последователей».

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