Таяние льдов угрожает Земле загрязнением ртутью

Ученые из Университета Южной Калифорнии считают, что таяние арктических льдов может привести к высвобождению больших объемов ртути, содержащихся в почвах в регионах вечной мерзлоты. Исследование опубликовано в журнале Environmental Research Letters.

Ученые взяли пробы почв в бассейнах рек Юкон и Коюкук на Аляске. В своем исследовании они пишут, что потепление в Арктике происходит в среднем в четыре раза быстрее, чем в остальных частях планеты, и приводит к разрушению вечной мерзлоты.

Ртуть накапливалась в вечной мерзлоте на протяжении тысячелетий, а ее объем в первом метре арктических почв потенциально превышает общее количество ртути, накопленное в атмосфере, океане и всех других слоях почвы. В то же время ученые отмечают, что достоверно неизвестно, сколько именно ртути содержится в вечной мерзлоте.

Выделение ртути из вечной мерзлоты может происходить в результате целого ряда процессов, включая испарение газообразных веществ, водное вымывание и речную эрозию, которая может быстро перемещать большие объемы отложений. Из-за этих процессов ртуть может попасть в атмосферу, воду и землю, в результате чего под угрозой может оказаться здоровье пяти миллионов человек.

«Часть неорганической ртути превращается в нейротоксин, который накапливается в организмах, влияя на здоровье животных и человека при употреблении пищи. Многие коренные народы Аляски занимаются натуральным рыболовством и имеют непропорционально высокие уровни ртути в крови, обусловленные пищевым воздействием вещества», — говорится в исследовании.

Ученые добавили, что высвобождение ртути в результате таяния ледников может также повлиять на ее уровень в других экосистемах Земли, в частности в Северном Ледовитом океане.

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