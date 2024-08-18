Ученые назвали наиболее медленно стареющий народ

Группа ученых во главе с антропологом Хиллардом Капланом из Университета Нью-Мексико выяснила, что сердечно-сосудистая система народа цимане стареет медленнее, чем у европейцев и американцев. Об этом сообщает Би-би-си.

Издание отмечает, что численность народа цимане — около 16 тысяч человек. Это полукочевая община, живущая в глубине тропических лесов Амазонки в 600 километрах к северу от столицы Боливии Ла-Паса. Би-би-си утверждает, что цимане — один из последних народов на Земле, который ведет полностью натуральный образ жизни, занимаясь охотой, собирательством и земледелием.

По данным ученых, которые занимались изучением этого народа в течение двух десятилетий, цимане проводят в сидячем положении менее 10% светового дня. К примеру, они могут охотиться более восьми часов и преодолеть за это время около 18 километров.

Кроме того, представители народа живут в 100 километрах от ближайшего города и имеют ограниченный доступ к обработанным продуктам питания, алкоголю и сигаретам. Исследователи обнаружили, что только 14% потребляемых ими калорий приходится на жиры, по сравнению с 34% в США. Их пища богата клетчаткой, а 72% калорий приходится на углеводы, по сравнению с 52% в США.

Кроме того, ученые выяснили, что у цимане не только самая здоровая сердечно-сосудистая система, но с меньшей скоростью уменьшается объем мозга по мере старения.

«Мы не обнаружили ни одного случая болезни Альцгеймера среди всего взрослого населения», — утверждает боливийский врач Даниэль Эйд Родригес.

При этом, как пишет Би-би-си, средняя продолжительность жизни у народа цимане — 45-50 лет. Ученые предполагают, что это связано с большим количеством инфекций, с которыми приходится бороться представителям народа. Также в последнее время исследователи выявили у цимане несколько случаев диабета и повышенного холестерина.

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