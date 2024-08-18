Люди используют ДНК-тесты для получения гражданства других стран

Люди стали использовать ДНК-тесты не только для исследования своей родословной, но и для подачи заявлений на получение гражданства в других странах. Об этом сообщает The Guardian.

«Чем больше людей проходят тесты и чем больше людей узнают о своем происхождении и о том, кто их биологические родители, тем больше они могут использовать эти доказательства для получения гражданства определенной страны», — рассказала профессор Тури Кинг, директор Центра эволюции Милнера при Университете Бата.

Кинг считает, что в будущем анализ ДНК станет простым и более распространенным способом получения двойного гражданства в частности для некоторых британцев. «Количество таких случаев будет только расти», — добавила исследовательница.

Кинг утверждает, что если практика предъявления ДНК в качестве доказательств станет более распространенной, то страны смогут разработать новые, более удобные протоколы получения гражданства.

По словам ученой, особой популярностью у британцев будут пользоваться ирландские паспорта, учитывая то, что Ирландия — член Евросоюза. Кинг утверждает, что на протяжении десятилетий незамужних ирландских матерей принуждали отдавать своих детей на усыновление в Великобританию.

Неназванный представитель Министерства иностранных дел Ирландии подтвердил, что потенциальные граждане Ирландии уже начали использовать анализ ДНК, чтобы доказать свое право на ирландское гражданство через одного из родителей, и что эти доказательства могут быть предоставлены при подаче заявления на получение паспорта.

The Guardian пишет, что более 40 миллионов человек во всем мире проверили свое ДНК-происхождение с помощью таких компаний, как Ancestry, 23andMe и MyHeritage, с тех пор как был представлен первый тест на генетическую принадлежность.

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