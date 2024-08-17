Российские морпехи распространили видео с насаженной на кол головой украинского военного и пригрозили прийти за каждым

Военнослужащие 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота распространили видео с насаженной на кол головой, как утверждается, украинского военного. По данным аналитиков украинского OSINT-проекта DeepState, видео было записано на КПП «Колотиловка» в Белгородской области.

На видео российский морпех с измененным голосом утверждает, что это месть за «непростительную ошибку» украинских военных, которые ступили на «священную землю».

«Сегодня у некоторых из вас снесло голову от нашего наката. Так будет каждую нашу встречу. Мертвецы не испытывают жалости. Мертвецы не знают страха. Мертвецы идут за тобой, хохол», — говорит морпех на видео.

Аналитики DeepState отмечают, что 12 августа ВСУ пытались прорваться через «Колотиловку». 16 августа российские Z-каналы сообщали, что в Белгородской области продолжаются бои за этот КПП, а украинские военные все еще «стараются пробить» оборону.

Членов 155-го батальона украинские власти обвиняли в убийствах мирных граждан в Буче, Ирпене и Гостомеле.

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