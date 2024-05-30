Убивший мирного жителя в Буче военный стал «элитой» Путина

Офицер ВДВ Нурсултан Муссагалеев оказался в числе участников кадровой программы «Время героев», которую запустили с подачи Владимира Путина, выяснило «Агентство». Программа рассчитана на «развитие» участников «СВО» — проект должен помочь в формировании «подлинной, настоящей элиты», отмечал Путин.

В то же время, по данным СБУ, Муссагалеев убил как минимум одного мирного жителя Бучи, когда город был оккупирован российской армией. В октябре 2023 года против него было возбуждено уголовное дело. Как утверждает следствие, командир роты 104 десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Нурсултан Муссагалеев, в феврале 2022 года, приказал расстрелять местного жителя, который проезжал на машине через российский блокпост. О преступлении рассказал один из попавших в плен российских военных.

В июне 2023 года нынешний секретарь Совбеза, а тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил Муссагалеева медалью «Золотая Звезда».

Кроме того, как отмечает «Агентство», Муссагалеев — не единственный участник программы, который причастен к убийствам мирных жителей в Буче. Причастными к преступлениям могут быть и идентифицированные изданием имеющие звание героев России Сергей Кузьминчук и Борис Дудко.

Кузьминчук командовал десантно-штурмовым батальоном 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, а Дудко — был замкомандира 124 отдельного танкового батальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Членов и одного, и второго батальонов украинские власти обвиняли убийствах мирных граждан в Буче, Ирпене и Гостомеле.

Еще два участника программы — герой России Владислав Головин и Заур Гурциев — участвовали в боях в Мариуполе. Украинский ресурс «Миротворец» обвиняет Головина в убийствах мирных граждан, а Гурциев был идентифицирован как руководитель воздушной части боев в Мариуполе.

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