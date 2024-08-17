Жительница Беларуси посмотрела один и тот же фильм в кино 67 раз

Проживающая в Минске твиттер-блоггер Рита Миронова поставила себе необычную цель — максимальное количество раз посмотреть в кинотеатре российский фильм «Майор Гром: Игра». Она рассчитывала попасть туда 72 раза, но удалось меньше — 67 раз. Несмотря на это, Рита продолжит устраивать такие челленджи и в следующий раз рассчитывает поднять планку просмотров, хотя прошедший эксперимент обошелся ей в десятки тысяч рублей.

Она рассказала «Холоду», что влюбилась во вселенную и фандом студии комиксов «Бабл» и таким образом хотела не только показать это, но и поддержать «качественный российский кинематограф» финансово.

Впервые идея посмотреть один и тот же фильм в кинотеатре не один раз возникла у нее, когда в прокат вышел «Майор Гром: Чумной доктор» в 2021 году — тогда фильм удалось посмотреть всего лишь шесть раз, но другие фанаты, посмотревшие фильм 10-20 раз, вдохновили ее поднять планку.

Впоследствии Рита случайно попала на беларуский фильм «Киношники», и его она посмотрела уже 16 раз. О ней узнали съемочная команда фильма и режиссер Кирилл Халецкий и очень благодарили за любовь к их творчеству.

Когда вышел «Майор Гром: Игра», Рита была уже готова к тому, что посмотрит фильм в кино много раз: в соцсетях о ней узнали создатели «Игры», в кинотеатре ее узнавали билетерши и зрительницы, а на все сеансы она потратила около 24 тысяч рублей. Прокат уже кончился, но Рита ждет выход нового фильма Кирилла Халецкого и следующих частей франшизы о «Майоре Громе» — на них она планирует сходить еще больше раз.

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