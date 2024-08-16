Российские врачи бесплатно сделают пластическую операцию изувеченной бывшим мужем кыргызстанке

Российские врачи бесплатно сделают пластическую операцию кыргызстанке Асель Ногойбаевой, лицо которой изувечил ее бывший муж. Об этом «Холоду» рассказала сама Ногойбаева.

По ее словам, решение было принято на Иссык-Куле во время консилиума кыргызских, российских и турецких врачей, куда также приехала первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова. Врачи предложили помощь женщине и рассказали о первом этапе операции. Ногойбаева говорит, что решила довериться именно российским врачам. «Потому что русский язык мне понятнее, чем турецкий», — сказала она «Холоду». Девушка добавила, что операцию ей сделают в сентябре 2024 года.

Ранее сестра Ногойбаевой Диана Елькен говорила изданию 24.kg, что операция по восстановлению ушей и носа обойдется как минимум в 45 тысяч долларов.

Издание «Кактус» пишет, что российские и турецкие врачи прилетели в Кыргызстан на международный конгресс. Отмечается, что медики связались с Айгуль Жапаровой и предложили помочь Ногойбаевой.

Асель Ногойбаеву изувечил бывший муж Азамат Эстебесов в сентябре прошлого года. Мужчина напал на Ногойбаеву со строительным ножом и изрезал ей нос и уши. Ногойбаеву доставили в больницу с изрезанным и окровавленным лицом, врачи спасали ей жизнь около восьми часов.

За три дня до этого Ногойбаева обратилась в милицию за помощью, потому что бывший муж, изнасиловал ее, преследовал и угрожал. Силовики никак не отреагировали на просьбы женщины спасти ее от насильника.

После общественного резонанса из-за жестокого нападения на Ногойбаеву Эстебесова приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить бывшей жене компенсацию в два миллиона сомов (более двух миллионов рублей).

На своей странице в инстаграме Ногойбаева писала, что Эстебесов даже сидя в колонии продолжает ей угрожать.

«Не рой мне могилу. Поверь мне, если я тебе пожелаю зла, то сегодня же могу приехать. Если бы ты видела забор этой зоны. […] Душа моя, будь счастлива. Если кому-то роешь могилу, то лучше вырыть глубокую и большую. Можно сбежать и снова вернуться. Я убегу за границу. Я знаю про тебя все. Замуж в Байтике вышла? Будь счастлива. Детей корми халал-едой. Я тебя люблю, но скоро забуду. Милиция не будет жить ради твоих капризов. Тебя забудут», — писал Эстебесов.

Адвокат Ногойбаевой Индира Саутова сказала, что из-за угроз Эстебесова ее подзащитной она обратилась в спецпрокуратуру.

«Азамат Эстебесов пишет Асель Ногойбаевой в Instagram и WhatsApp и открыто пользуется телефоном в тюрьме. Мы расцениваем эти письма как угрозы. Сейчас государство не может защитить человека, который на свободе от человека, содержащегося в колонии. Никто не может гарантировать, что Эстебесов может по телефону дать кому-то задание причинить вред здоровью Ногойбаевой», — сказала она.

В Службе исполнения наказаний (СИН) Кыргызстана сообщили, что начали служебное расследование по этому факту.

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