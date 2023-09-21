Под Бишкеком задержали подозреваемого в истязании женщины — он изрезал ей лицо и уши

Осторожно, в материале описываются сцены насилия.

В селе Селекционное Чуйской области мужчина изрезал женщине лицо и уши. Врачи спасали ей жизнь около восьми часов. Мужчину задержали, а сестра пострадавшей заявила, что женщина не раз обращались за помощью в милицию.

Издание Turmush написало, что 21 сентября соседка пострадавшей Асель Ногойбаевой, услышала шум в ее квартире и вызвала милицию. По словам соседки, мужчина на протяжении нескольких часов истязал женщину.

«Когда открыли дверь, тот изверг выбежал из кухни и напал на милиционеров. Его задержали. В доме было все в крови, и она тоже. Изрезал [строительным ножом] нос, уши, лицо, кости было видно. Он пытал ее с жестокостью. Она, бедная, не могла ничего сказать. Увидев нас, она обрадовалась. […] Только бог знает, сколько он над ней издевался», — рассказала журналистам Super.kg одна из соседок.

В Минздраве изданию «Клооп» сообщили, что женщина поступила в больницу с изрезанным и окровавленным лицом. Чтобы спасти ей жизнь, врачи проводили операцию в течение восьми часов. Сейчас женщина находится в состоянии средней тяжести.

«У Асель все лицо забинтовано, только нос и рот открыты. В скором ей предстоит еще несколько операций в Турции. Спасибо всем врачам за такую скрупулезную работу, вчера врачи по частичкам пришивали ей уши и нос. Все лицо моей сестры порезано», — написала сестра женщины в инстаграме.

Диана Елькен, сестра женщины, в интервью 24.kg рассказала, что напавший — бывший муж пострадавшей, у них есть двое детей 15 и 10 лет. По ее словам, пока мужчина истязал женщину, их младший сын находился в комнате, где прятался под одеялом.

Елькен отметила, что Ногойбаева многократно обращалась в милицию из-за избиений с просьбой принять меры, дело доходило даже до суда, однако бывшему мужу всегда удавалось избежать наказания.

«Она говорила, что бывший муж приходит, угрожает и караулит у дома. Она принимала все меры. Следила за подъездом, просила соседей подглядеть. Три дня назад была в РОВД и сказала участковому, что ее могут убить», — сказала Елькен.

«Клооп» пишет, что мать пострадавшей обратилась к президенту страны Садыру Жапарову и главе Госкомитета нацбезопасности Камчыбеку Ташиеву с просьбой о помощи. Пресс-служба областной милиции сообщила, что напавшего отправили в изолятор временного содержания и завели на него уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент с истязанием женщины обсудили в парламенте страны. На заседании 21 сентября депутатка Гуля Кожокулова обратилась к министру внутренних дел Улану Ниязбекову с просьбой «спуститься со своего кресла, поднять этот вопрос на коллегии по семейному насилию и принять меры». В МВД позже сообщили, что глава ведомства Улан Ниязбеков взял это дело под личный контроль. Также милиция проверит законность действий милиционеров, которые не реагировали на систематическое насилие со стороны задержанного.

В Кыргызстане ежегодно десятки женщин погибают от рук знакомых, сожителей или бывших супругов. Именно домашнее насилие чаще всего заканчивается фемицидом — убийством женщины на почве ненависти.

Домашнее насилие ― это одна из главных проблем в Кыргызстане. Только согласно официальным данным, в 2022 году в Кыргызстане зарегистрировали 9 880 фактов семейного насилия. Однако не все случаи регистрируются, так как подвергшиеся насилию не готовы писать заявление в милицию на агрессора. Причины разные — экономическая зависимость, угрозы, давление со стороны родственников или страх, что правоохранительные органы не помогут.

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