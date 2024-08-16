Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве за все лето 

В Москве в ночь на пятницу синоптики зафиксировали самую низкую температуру за все лето. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве минимальная температура за ночь составила плюс 9,6 — это самая низкая ночная температура за все лето. Кроме того, так прохладно в ночь на 16 августа не было последние 20 лет, тогда минимум составил плюс 8,1 градуса», — пояснил Тишковец.

В предстоящие выходные, по его словам, ночи в столице будут чуть теплее. Так, по прогнозу синоптиков температура воздухе вряд ли опустится ниже плюс 10 градусов по Цельсию, а в некоторых районах города может держаться на отметке в плюс 15 градусов.

В Московской области прошедшая ночь была еще холоднее. Например в Михайловском температура воздуха была чуть выше плюс пяти градусов.

«Это по климату — сентябрьские показатели. Так же свежо в Подмосковье было на метеостанциях в Черустях — плюс 5,4, Подмосковной — плюс 5,5 и Ново-Иерусалиме — плюс 5,6 градуса», — добавил Тишковец.

В июле в Москве наблюдали «египетские» ночи. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд тогда говорил, что температура в ночные часы в столице не опускалась ниже 24 градусов тепла, и называл такое явление «аномальным» для московского региона.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.