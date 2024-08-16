Не меньше 13 российских 18-летних солдат погибли на войне с Украиной за последние два месяца

С 15 июня по 15 августа по меньшей мере 13 18-летних россиян погибли, участвуя в войне с Украиной. Это данные из открытых источников, которые «Холод» подтвердил по некрологам в соцсетях органов власти и родственников убитых.

Некоторых из них отправили на фронт после всего двух недель подготовки, говорят родственники погибших, с которыми пообщался «Холод».

Потери 18-летних растут: по подсчетам Русской службы «Би-Би-Си», которые издание ведет совместно с «Медиазоной», за период с апреля 2023 года по июнь 2024 года на войне погибло по меньшей мере 40 солдат 2005–2006 годов рождения, заключивших контракт вскоре после 18-летия.

Весной 2023 года Госдума разрешила 18-летним россиянам отправляться на войну сразу после школы — даже тем, у кого нет опыта срочной службы. До этого закон позволял заключать контракт только тем, кто отслужил хотя бы месяц в армии или получил высшее или среднее специальное образование.

После начала вторжения украинских войск в Курскую область 6 августа оттуда поступает большое количество сообщений о российских срочниках попавших в плен. Так, первые видео с десятками плененных российских срочников, снятые украинскими военными, распространились в сети уже на следующий день после захода ВСУ на российскую территорию.

15 августа украинский проект «Хочу жить», помогающий российским военным безопасно сдаться в плен, сообщил о пленении в Курской области сразу более 100 бойцов армии России. Как сообщалось, среди захваченных в плен оказалось много срочников, а также бойцов чеченского спецназа «Ахмат».

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