Федеральным госслужащим подняли зарплату

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об индексации зарплат федеральным госслужащим на 5,1%. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда пишет, что в перечень работников, которым проиндексировали выплаты, попали преподаватели федеральных вузов, медицинские работники клинических центров и работники гидрометеорологических служб, гражданский персонал силовых ведомств, а также сотрудники федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, науки и культуры.

Издание отмечает, что индексация зарплат госслужащим предусмотрена законом о федеральном бюджете на 2024 год. Они будут получать повышенную зарплату с 1 октября.

Однако ранее РБК сообщал со ссылкой на пояснительную записку к закону о федеральном бюджете, что российские власти планировали отказаться от индексации зарплат в 2024 году. Тогда отсутствие индексации объяснили оптимизацией бюджетных расходов.

Аналогичный указ Мишустин подписал и в 2023 году, когда оплата труда работников бюджетных учреждений выросла на 5,5%. Тогда же Минтруд предложил увеличить зарплаты работникам госорганов, которые не являются госслужащими, в частности комендантам, заведующим канцелярией, стенографистам, экспедиторам и кассирам.

До этого в российском Министерстве финансов предложили сократить количество чиновников, а оставшимся поднять зарплаты. С таким заявлением выступил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, повышение зарплат госслужащим требует больших дополнительных расходов, а главная задача Минфина на данный момент — поддерживать войну в Украине.

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