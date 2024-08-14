Минфин предложил сократить количество чиновников и повысить зарплату оставшимся

Глава российского Министерства финансов Антон Силуанов выступил на десятом Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», где предложил уменьшить число государственных служащих, а тем, кто остался, — повысить зарплату. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам, может быть, и не нужно столь такой большой численности государственного сектора. Давайте мы лучше сократим количество работников. Ну, как сказать, государственных служащих. И повысим им зарплату», — заявил Силуанов.

При этом министр финансов заявил, что повышение зарплат чиновникам требует больших дополнительных расходов. Однако на данный момент, по словам Силуанова, основная задача ведомства — поддержка войны в Украине.

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«Именно туда мы сейчас основные ресурсы направляем. Помимо того, что мы помогаем семьям с детьми, помогаем людям, которые нуждаются. Мы в первую очередь сейчас концентрируем ресурсы на обеспечение наших задач в области нашей безопасности и обороны и решение вопросов “СВО”», — отметил министр.

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Ранее Минфин уже выступал с похожей инициативой в 2019 году. По данным «Ведомостей», за два года из территориальных органов должны были уволить около 15% чиновников, а из центрального аппарата — 10%.

Как отмечает РБК со ссылкой на данные Росстата за 2021 год, в России в тот момент работали 3,3 миллиона человек в категории «Государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение».

В сентябре 2019 года замминистра финансов Татьяна Нестеренко утверждала, что на каждые 10 тысяч россиян приходилось 163 госслужащих. Средняя зарплата чиновника в 2022 году составляла 126 тысяч рублей.

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