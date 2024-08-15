Под Иркутском взорвался стратегический бомбардировщик

Российский бомбардировщик Ту-22М3 загорелся в небе и упал в Черемховском районе Иркутской области, возле северной окраины областного центра. Видео падения самолета и взрыва опубликовал иркутский губернатор Игорь Кобзев. Ту-22 способен нести ядерное оружие и активно применяется российской армией в Украине.

Сообщение о срочном вызове на место авиакатастрофы поступило в местный центр медицины катастроф в 22:18 (17:18 по Москве), сообщил губернатор. Минобороны подтвердило РИА «Новости» потерю боевого самолета. Бомбардировщик «выполнял плановый полет», а причиной аварии стала техническая неисправность, объяснило военное ведомство.

Все четыре члена экипажа сумели катапультироваться, уточнили военные. Местные жители видели только три купола парашюта, пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев. «Экипаж увел самолет от жилых строений», — рассказал губернатор Кобзев. По его словам, здания и люди на земле не пострадали. Всех четверых пилотов нашли сотрудники оперативных служб, есть «ушибы и подозрения на переломы», сообщил телеграм-канал «112».

Ту-22М3 — дальний стратегический сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Эта модификация стоит на вооружении с конца 1970-х годов. Оценочная стоимость одной машины — 300 миллионов долларов. На вооружении российских воздушно-космических сил сейчас стоят приблизительно 57 Ту-22. 58 таких бомбардировщиков до 2003 года были на вооружении Украины, но попали под госпрограмму отказа от ядерного оружия.

Ту-22 были замечены во время бомбардировки завода «Азовсталь» в Мариуполе, ракетой с такого самолета летом 2022 года был взорван торговый центр в Кременчуге. Несколько Ту-22 пострадали от атак украинских беспилотников на аэродромы в Калужской, Рязанской и Новгородской областях. В апреле 2024 года глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что ПВО удалось подбить один Ту-22 в небе, после чего самолет упал в Ставропольском крае.

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