В Аризоне разрешили называть плод «нерожденным человеком» в агитационных материалах

Верховный суд американского штата Аризона постановил, что в агитационных материалах к предстоящему референдуму о конституционном праве на аборт плод можно называть «нерожденным человеком». Об этом сообщает агентство Reuters.

В ноября жителям штата предстоит решить, должно ли право на аборт быть закреплено в Конституции Аризоны. На данный момент в штате действует запрет на проведение абортов после 15-ой недели беременности. Местные законодатели-республиканцы приняли его после того, как в 2022 году Верховный суд США принял решение об отмене общенационального права на аборт.

Как говорится в решении Верховного суда Аризоны, словосочетание «нерожденный человек» «в значительной степени соответствует» требованию беспристрастности, которое содержится в законодательстве штата. В свою очередь, коалиция правозащитных групп «Аризона за доступ к абортам», добивавшаяся проведения референдума, заявила, что «глубоко разочарована» этим решением.

Читать еще Оппозиции нужно провести свои выборы И сформировать правительство в изгнании

В день президентских выборов в США 5 ноября вопрос о закреплении в местных Конституциях права на аборт будет содержаться, кроме Аризоны, в бюллетенях еще по меньшей мере семи американских штатов. Среди них и так называемые «колеблющиеся» штаты, победа в которых, вероятнее всего, сыграет решающую роль в президентской гонке и борьбе за контроль над Конгрессом.

Читать еще brat summer — самый влиятельный мем уходящего лета С его помощью можно набрать популярность на выборах в США и почти победить Тейлор Свифт

Как отмечает Reuters, включением в бюллетени вопроса о конституционном праве на аборт демократы во главе с кандидатом в президенты и действующим вице-президентом США Камалой Харрис рассчитывают активизировать свой электорат и увеличить явку своих сторонников на выборах.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.