Пациенты в вегетативном состоянии могут сохранять осознанность 

Часть пациентов в вегетативном состоянии действительно могут мыслить и имеют определенный уровень осознанности. К такому выводу пришла группа ученых из Британии, Бельгии и Франции. Их исследование опубликовано в The New England Journal of Medicine.

Вегетативное состояние чаще всего возникает в результате тяжелого поражения головного мозга при травмах головы. У людей в вегетативном состоянии открыты глаза, однако они не проявляют никакой физической реакции на внешние раздражители. Люди в таком состоянии не могут говорить. Долгое время считалось, что они не осознают происходящее вокруг себя.

Традиционно пациентов с травмами головного мозга классифицировали на основе их физических реакций на команды. Те, кто не проявляет никакой реакции, часто считаются находящимися в вегетативном состоянии. Другие же пациенты, у которых присутствуют хотя бы простейшие реакции, находятся в состоянии минимального сознания.

В новом исследовании ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) и электроэнцефалографию (ЭЭГ) для обнаружения более тонких признаков сознания. В исследовании принимал участие 241 пациент в вегетативном состоянии — до этого все эти пациенты никак не реагировали на внешние стимулы. Неврологи попросили этих людей потратить несколько минут на выполнение когнитивных задач. Например, их просили представить игру в теннис. У 25% участников эксперимента исследователи зафиксировали ту же мозговую активность, что и у здоровых людей. Это говорит о том, что пациенты в вегетативном состоянии мыслят и в какой-то мере осознают происходящее.

Автор исследования, доктор Николас Шифф подсчитал, что только в США живут около 100 тысяч людей в вегетативном состоянии. Это исследование должно вдохновить врачей к еще более глубокому изучению того, как такие пациенты могут общаться с внешним миром.

Ученые надеются, что пациенты с нарушением сознания однажды смогут получить доступ к мозговым имплантам. Например, такой имплант уже поставили пациенту с болезнью Лу Герига (состояние, при котором мышцы перестают получать команды от мозга и постепенно атрофируются). Пациент, получивший мозговой имплант, смог произнести некоторые слова всего через полчаса после обучения.

