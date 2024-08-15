Люди стареют в два этапа

Американские исследователи под руководством Майкла Снайдера, генетика и директора Центра геномики и персонализированной медицины Стэнфордского университета выяснили, что возрастные изменения происходят волнами в 44 и 60 лет. Об этом сообщает The Guardian.

В ходе эксперимента ученые отследили тысячи различных молекул у людей в возрасте от 25 до 75 лет. The Guardian пишет, что полученные результаты могут объяснить, почему всплески определенных проблем со здоровьем, включая проблемы с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистые заболевания, происходят в определенном возрасте.

«Мы не просто меняемся постепенно с течением времени. Есть некоторые действительно кардинальные изменения. Оказалось, что возраст между 40 и 50 годами — это время кардинальных перемен, как момент, когда человеку исполняется 60, — и это справедливо независимо от того, какой класс молекул вы рассматриваете», — рассказал Снайдер.

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В исследовании участвовали 108 добровольцев, которые сдавали образцы крови и кала, а также мазки полости рта и носа каждые несколько месяцев в течение от одного до почти семи лет. Исследователи оценили 135 000 различных молекул (РНК, белки и метаболиты) и микробов (бактерии, вирусы и грибки, живущие в кишечнике и на коже участников эксперимента).

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В исследовании сказано, что количество большинства молекул и микробов не менялось постепенно. Когда ученые искали кластеры молекул с наибольшими сдвигами, они обнаружили, что эти преобразования, как правило, происходили, когда люди достигали 44-45 лет и 60-летнего возраста.

Первая волна изменений включала молекулы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и способностью организма усваивать кофеин, алкоголь и липиды. Вторая волна изменений включала молекулы, участвующие в иммунной регуляции, углеводном обмене и работе почек.

Молекулы, связанные со старением кожи и мышц, изменялись в обеих временных точках. Предыдущее исследование предполагало, что более поздний всплеск старения может происходить в возрасте 78 лет, но последний проведенный эксперимент не смог подтвердить это, поскольку самым старшим участникам было 75 лет.

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