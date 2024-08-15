Гонорея становится все более устойчивой к лекарствам и может стать неизлечимой

Представители здравоохранения Великобритании предупредили, что гонорея становится все более устойчивой к антибиотикам и в будущем может стать неизлечимой. Об этом пишет The Guardian.

В прошлом году в стране зафиксировали 85 тысяч случаев гонореи — это самый высокий показатель с момента начала ведения статистики в 1918 году. Большинство пациентов можно вылечить, пишет издание, но в последнее время специалисты наблюдают рост числа штаммов, устойчивых к цефтриаксону (антибиотику, который обычно используется для лечения этой инфекции).

По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), с июня 2022 года по май 2024 года у 15 человек в стране обнаружили устойчивую к цефтриаксону гонорею. Большинство из них, а в основном это гетеросексуалы в возрасте 20 лет, как утверждается, заразились за границей.

The Guardian пишет, что некоторых заболевших пришлось госпитализировать и, чтобы предотвратить распространение инфекции, прописать им комплекс сильнодействующих препаратов. Издание также подчеркивает, что до 2022 года в Англии зафиксировали только девять случаев гонореи, устойчивой к цефтриаксону.

«Гонорея становится все более устойчивой к антибиотикам, что может привести к тому, что в будущем она станет неизлечимой, а это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая заболевания органов малого таза и бесплодие», — сказала консультант-микробиолог UKHSA доктор Хелен Файфер.

Гонорея — венерическая инфекция, которая, в частности, сопровождается гнойными выделениями из половых органов зеленого или желтого цвета, болью при мочеиспускании, кровотечениями у женщин в период между менструациями. О том, что гонорея может стать неизлечимой, ученые предупреждали еще как минимум в 2014 году.

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