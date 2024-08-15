Бывшему президенту Аргентины предъявили обвинение в домашнем насилии

Бывший президент Аргентины Альберто Фернандес стал фигурантом дела о домашнем насилии. Соответствующие обвинения ему предъявил Федеральный прокурор страны Рамиро Гонсалес, пишет газета «Коммерсантъ».

Ранее жена Фернандеса и бывшая первая леди Аргентины Фабиола Яньес заявила, что супруг систематически подвергал ее насилию и психологическому давлению. Сам Фернандес обвинения в свой адрес отрицает, а показания жены называет ложными.

В рамках расследования дела Гонсалес распорядился допросить бывших должностных лиц Аргентины и бывшего лечащего врача экс-президента, а также запросил записи с камер видеонаблюдения с виллы, где жила Фабиола Яньес. Кроме того, прокурор затребовал данные о здоровье бывшего президента, его обследованиях и истории болезней.

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«С того момента, как Фабиола Яньес начала встречаться с Альберто Фернандесом, и до сегодняшнего дня женщина страдала от отношений, характеризующихся преследованием и физическими нападениями в контексте гендерного и домашнего насилия», — заявил Гонсалес местному изданию La Nacion.

По его словам, следствию известно о по меньшей мере девяти эпизодах физического и психологического насилия, которому Фернандес подверг свою жену, начиная с 2016 года. Так, он ударил ее ногой в живот, когда она могла быть беременна, заставил сделать аборт, неоднократно угрожал и бил по лицу.

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Альберто Фернандес занимал пост президента Аргентины в 2019-2023 годах. Его жена Фабиола Яньес младше его на 22 года. Они познакомились в 2013 году во время интервью, которое Яньес брала у него, будучи журналисткой.

Ранее аргентинский суд запретил Фернандесу приближаться к Яньес и ее дому ближе, чем на 500 метров. До окончания расследования по обвинениям в насилии экс-президенту также запрещено покидать Аргентину.

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