Вызвавшего скорую москвича задержали и избили полицейские

Житель Москвы вызвал скорую для человека, который, вероятно, находился под действием наркотиков, но звонок перевели на полицию, сотрудники которой задержали и избили звонившего. Об этом со ссылкой на самого пострадавшего пишет «Осторожно, Москва».

По данным телеграм-канала, 10 августа в Перово 31-летний Натик увидел на улице мужчину, который вел себя неадекватно: он стоял без футболки и кричал. Рядом с ним, как пишет телеграм-канал, лежал шприц. Натик решил позвонить в скорую помощь, но звонок перевели на полицию.

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Когда силовики прибыли на место, мужчина уже ушел, но Натик попросил силовиков поискать его, так как счел, что он представляет опасность для себя и других людей. На это полицейские ответили, что их смена заканчивается, а затем задержали Натика без объяснения причин и доставили его в отдел. Там его продержали 14 часов и составили на него протокол о мелком хулиганстве.

Натик не стал подписывать протокол. За отказ «выполнять требование представителя власти», как пишет «Осторожно, Москва», силовики избили мужчину.

«Били меня четверо: дежурный, два ППСника с видео и еще один сотрудник. Удары наносили по рукам, ногам, лицу, разбили часы. После избиения они надели на меня наручники и закрыли в камере, убеждали подписать протокол, говорили "Подпишешь и идешь домой", 5 часов из 14, которые меня продержали в отделении, я пробыл в наручниках в клетке, не выпускали даже в туалет», — рассказал Натик.

Его отпустили из отдела только на следующий день без протокола. Полицейские сказали мужчине, что он якобы был ознакомлен с ним в присутствии двух понятых. Из отделения полиции Натик направился в травмпункт, где зафиксировали побои. Сейчас, как пишет телеграм-канал, мужчина планирует обратиться с заявлением в Следственный комитет.

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