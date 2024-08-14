В рядах ВСУ появились робопсы

Подразделения ВСУ на фронте в Донбассе начали использовать при выполнении боевых задач роботов-собак модели BAD.2 от британской Brit Alliance. Об этом глава компании Кайл Торберн рассказал немецкому изданию Bild.

По его данным, украинские военные уже используют несколько десятков таких роботов, которые успели доказать свою эффективность. Дистанционно управляемые оператором робопсы используются для проведения разведки, обнаружения и обезвреживания мин-ловушек, а также поражения живой силы противника, находящейся в траншеях, зданиях и других укрытиях, куда не может проникнуть летающий дрон.

«Мы были обеспокоены все более частыми сообщениями о потерях на фронте из-за вражеских дронов. Поэтому мы изучили возможности более безопасного решения для разведзадач в зонах повышенного риска. <...> Результаты поразительны. Наши собаки-роботы выполняют разведзадачи на передовой, снижая риск для солдат-людей. Это не только повышает эффективность боевых действий, но и укрепляет моральный дух армии», — заявил Торберн.

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Как отмечает Bild, бороться с роботами-собаками украинских военных их противникам непросто. Благодаря термокамуфляжу от немецкой Concamo, их практически невозможно обнаружить с помощью тепловизоров. При этом робопсы могут практически бесшумно передвигаться со скоростью до 15 километров в час и действовать в течение пяти часов в радиусе до трех с половиной километров от своего оператора.

Стоимость одного робота-собаки в зависимости от модификации составляет от четырех до шести тысяч евро. Первыми они поступили на вооружение 28-й бригады ВСУ, ведущей боевые действия в Донбассе.

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