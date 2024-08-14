В России хотят изменить правила продажи табака населению

В Совете Федерации разработали законопроект, предполагающий введение обязательного лицензирования розничной торговли табачной и другой никотиносодержащей продукцией — по аналогии с продажей алкоголя. Об этом пишет журнал Forbes.

Авторами документа стали председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его первый заместитель Алексей Синицын. В пояснительной записке к законопроекту они пишут, что необходимость лицензирования розничной торговли табаком продиктована необходимостью защиты рынка от нелегального оборота.

Согласно законопроекту, лицензия будет давать право на закупку табачной и другой никотиносодержащей продукции. Для ее получения соискателю нужно будет предоставить соответствующее заявление, копии паспортов основного технологического оборудования и копии документов, подтверждающих право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления на такое оборудование. Кроме того, потребуется заплатить госпошлину, размер которой в законопроекте не прописан. В то же время лицензия на торговлю алкоголем сейчас стоит 65 тысяч рублей в год.

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Авторы законопроекта отметили, что суммы штрафов за торговлю немаркированной табачной и никотиносодержащей продукцией не перекрывают маржу от продажи такой продукции, что приводит к ситуации, в которой продолжать серую торговлю, нарушать закон и платить штрафы выгоднее, чем торговать легально.

В то же время, по их словам, именно введение обязательного лицензирования вывело в белую из тени розничную торговлю алкоголем, так как продажа такой продукции без лицензии является, в соответствии с действующим российским законодательством, уголовным преступлением.

Опрошенные изданием представители сферы розничной торговли полагают, что принятие этого законопроекта приведет к сокращению в стране числа небольших табачных магазинов.

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