Собянин объяснил постоянное перекладывание плитки на тротуарах в Москве

Спустя 11 лет своего нахождения во главе московского правительства мэр Сергей Собянин ответил на волнующий все это время жителей столицы вопрос «Зачем власти постоянно перекладывают плитку на городских тротуарах?»

«Много раз упрекают, что вы чрезмерно занимаетесь благоустройством города, зачем такие деньги тратите, эту плитку несчастную там кладете, перекладываете? Такой мем в городе: «Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл». На самом деле, это так», — сказал Собянин, выступая на форуме «Территория смыслов».

Выслушав смех и аплодисменты зала, он добавил, что «только не Лужков там зарыл, — это современная экономика там зарыта». «Когда на этом месте стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов», — пояснил Собянин.

Он добавил, что всего московское правительство потратило на благоустройство города 100 миллиардов рублей и, благодаря этому, теперь ежегодно получает дополнительный доход от туризма в размере 120 миллиардов рублей.

«У нас за год окупаются эти проекты, за год!» — похвастался мэр. При этом, как отмечает РБК, в московском бюджете 2024 года на программу «Развитие городской среды» заложено почти 245 миллиардов рублей.

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Собянин также заявил, что Москва является крупнейшим донором федерального бюджета среди всех субъектов Федерации. «Это больше четырех триллионов рублей в год. Москва, таким образом, является крупнейшим донором нашей страны», — сказал он.

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