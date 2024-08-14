Подросток умер после погрузки химикатов на складе депутата «Единой России»

15-летний Семен Кузькин умер 8 августа после химического отравления в селе Волково Марксовского района в Саратовской области. В день смерти он разгружал химикаты на складе районного депутата «Единой России» Валентины Анохиной. Об этом сообщает «7х7» со ссылкой на коллегу Анохиной по заксобранию Ксению Чернову.

Чернова записала видеобращение, в котором обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, уполномоченной при Владимире Путине по правам ребенка Марии Львовой Беловой, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, губернатору Саратовской области Роману Бусаргину, а также в Роспотребнадзор по Саратовской области и природоохранную прокуратуру.

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Жнщина рассказала, что Кузькин вместе с другим 21-летним парнем пошли подработать к местному фермеру. Тот утверждал, что в мешках, которые разгружали молодые люди, были удобрения. Кузькин надел на лицо платок, и после того, как он пришел домой, почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, которая забрала его в больницу, где он умер. Второй парень, чье имя не называется, был в респираторе и остался в живых.

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«Склад, по словам местных жителей, принадлежит районному депутату от «Единой России» Валентине Анохиной. Уже почти неделю мешки с химикатами вскрыты, лежат на поле возле села Волково и разносят по округе сильный ядовитый запах», — написала Чернова в телеграм-канале «Наш Маркс».

Позже в телеграм-канале появилось сообщение, что СК завел уголовное дело по по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). В «Единой России» заявили, что Анохину могут исключить из партии, если будет доказана ее вина и нарушение российского законодательства.

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