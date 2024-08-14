Telegram запустил платные подписки на каналы

В честь своего 11-летия Telegram выпустил очередное обновление, которое позволяет сделать подписку на каналы платной. Об этом сообщил Павел Дуров в своем телеграм-канале.

«Когда в 1995 году мне исполнилось 11 лет, я дал себе обещание с каждым днем становиться умнее, сильнее и свободнее. Сегодня Telegram исполняется 11 лет, и он готов взять на себя такое же обязательство», — написал Дуров.

В описании обновления мессенджера сказано, что владельцы каналов теперь смогут создавать специальные ссылки для подписок на канал. Пользователям можно оплачивать подписку в звездах Telegram. «Вы сможете создать эксклюзивный канал для дополнительного контента, раннего доступа к медиаматериалам или VIP-трансляций», — добавили в пресс-службе мессенджера.

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Телеграм-канал «Осторожно, новости» отмечает, что раньше закрытые каналы можно было монетизировать при помощи специальных ботов.

Кроме того, пользователям мессенджера предоставили возможность поддерживать любимые каналы с помощью платных реакций-звезд, которые затем владельцы каналов смогут конвертировать в криптовалюту Toncoin почти без комиссии или оплатить ими рекламу со скидкой 30%. Такие реакции можно включить в настройках, а имена тех, кто оставил больше всего звезд, будут отображаться под каждым сообщением. При этом пользователи могут скрыть свое имя из рейтинга.

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Еще одно нововведение — возможность публиковать платные фото и видео. Теперь такие публикации доступны для ботов. «Это открывает новые возможности для автоматизации каналов и бизнес-аккаунтов — или создания прибыльных сервисов, предлагающих генерацию изображений, повышение качества видеозаписей и многое другое», — отмечается в пресс-релизе.

Среди других функций Telegram — создание суперканалов, похожих на группы, где администраторы смогут публиковать контент от своего имени или от имени других своих каналов, а также новый способ просмотра документов на iOS. Теперь они будут открываться в отдельной вкладке браузера Telegram.

В пресс-релизе обновления отмечается, что Telegram был запущен в 2013 году и на протяжении 11 лет развивался без затрат на рекламу. На данный момент им пользуется почти миллиард человек по всему миру.

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