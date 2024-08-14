СМИ: в НАТО сомневаются в способности Украины удержать захваченные территории России

Украина рассматривала несколько вариантов атаки на российскую территорию перед тем, как вторгнуться в Курскую область. Запад поддержал проведение подобной операции, однако не уверен в дальнейших успехах ВСУ. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.

Украина хотела шокировать Кремль и, в частности, Владимира Путина, объясняет западный чиновник, знакомый с планами ВСУ. По его словам, украинское военное руководство давно хотело провести подобную операцию и перейти границу России из-за стагнирующей ситуации на фронте. Российская армия не может добиться значительных успехов на территории Украины и тем не менее ВСУ все равно приходилось сидеть в обороне. Bloomberg не приводит конкретных планов по вторжению в Россию, которые рассматривались военным руководством Украины.

США и Евросоюз «дали свое благословение» на вторжение ВСУ в Россию, пишет агентство. Другие союзники Украины по НАТО относятся к операции скорее скептически. Они не были против вторжения, однако не верят в его успех. Источник Bloomberg в западной разведке считает, что украинские силы вряд ли смогут удержать взятые под контроль российские территории. По его словам, вторжение в Курскую область имеет скорее символическое значение: Киев хочет показать свою способность бросить вызов Кремлю.

Украинское наступление «застало врасплох» как Москву, так и западных партнеров, пишет Bloomberg. И все же вторжение в Курскую область может поставить ВСУ в более уязвимое положение. Фронт в Украине растянулся очень широко: сейчас линия боевого соприкосновения насчитывает более тысячи километров от восточного Донбасса до устья реки Днепр. Для операции в Курской области были привлечены самые боеспособные украинские подразделения из других зон боевых действий, где российская армия теперь может получить стратегическое преимущество.

Украина планировала, что Россия выведет свои войска с Донецкого и Харьковского направлений и переведет их под Курскую область ради защиты своей территории. Россия действительно начала перебрасывать часть своих сил с Харьковского направления, однако не стала заметно ослаблять фронт на Донбассе. Москва также не стала выводить большое количество военных из оккупированных Херсонской и Запорожской областей. Зато Россия перебрасывает в Курскую область войска из Калининграда.

Украина начала наступление на Курскую область 6 августа. Российские власти подтвердили, что за это время ВСУ установили контроль над 28 населенными пунктами в российском регионе. Зеленский же утверждает, что ВСУ захватили 74 российских населенных пункта. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинской армии находится около тысячи квадратных километров.

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