Максим Кац и Майкл Наки поссорились из-за иностранного финансирования

Журналист Майкл Наки опубликовал сообщение в соцсети Х, в котором потребовал от оппозиционера Максима Каца убрать его имя из презентации «Фонда поддержки независимых российских медиа». Кац отказался.

«Фонд поддержки независимых российских медиа» создал Максим Кац. В презентации к проекту, ссылку на который Наки приложил в своем посте, указано, что фонд создан для поддержки СМИ, в первую очередь авторских ютуб-каналов, которые испытывают проблемы с монетизацией.

Однако Наки заявил, что он не знает об инициативе Каца, и потребовал удалить упоминание его канала из презентации. Отдельно Наки обратил внимание, что в редакции канала Каца работает 34 человека, а на работу канала уходит более 100 тысяч долларов в месяц.

Читать еще brat summer — самый влиятельный мем уходящего лета С его помощью можно набрать популярность на выборах в США и почти победить Тейлор Свифт

«Ютуберы последние, кому надо помогать. Огромное количество возможностей для монетизации. Ну если 100 тысяч тратить, то, наверное, накладно, а так, по сравнению со СМИ — издержки кратно ниже, возможностей зарабатывать — кратно больше», — написал Наки.

Читать еще Как работают оккупационные суды И кого они обвиняют в диверсиях и шпионаже

Максим Кац, в свою очередь, ответил Наки под его постом, что не будет удалять имя журналиста из презентации, «несмотря на запрос». Кац подтвердил, что идея проекта принадлежит ему, и отметил, что пока что ему не удалось получить финансирование.

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов также прокомментировал инициативу Каца. «То есть ты просишь у фондов деньги, показывая им статистику Наки и прикрываясь им против его воли (и деньги ему не пойдут, хотя ты просишь на в том числе и него), класс», — написал Шаведдинов.

В презентации «Фонда поддержки независимых российских медиа» утверждается, что ютуб-каналы — аналоги телевизионных программ, которые могут с ними конкурировать по охвату и коммерческому успеху.

«Эти новые каналы завоевывают большую русскоязычную аудиторию. Кроме того, они оказывают значительное влияние на политический ландшафт страны, поскольку большинство этих независимых каналов критикуют Путина и его политику. После вторжения в Украину российское правительство начало подвергать цензуре и эти СМИ. Их причисляют к “иностранным агентам”, и им постоянно отказывают в доступе к источникам дохода», — утверждается в докладе.

Кац предлагает зарубежным грантодателям «компенсировать финансовые потери, то есть доходы, которых лишились СМИ в результате действий администрации Путина». По мнению Каца, размер компенсаций надо рассчитывать по «простому алгоритму», основанному на количестве просмотров. «Это будет мотивировать СМИ сохранять свое влияние, обеспечивая при этом конкурентный рынок», — добавил оппозиционер.

В качестве примеров ютуб-каналов Кац указал каналы Ильи Варламова, Юрия Дудя, Алексея Пивоварова, Тамары Эйдельман, Екатерины Гордеевой, Екатерины Шульман, Майкла Наки и других.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.