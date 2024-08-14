Фридман через суд требует от Люксембурга 16 миллиардов долларов 

Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман подал в Гонконгский арбитраж иск к Люксембургу на 16 миллиардов долларов, что превышает нынешнее состояние миллиардера. Адвокаты настаивают, что санкции против бизнесмена ввели исключительно из-за его российского гражданства и успехов в бизнесе, что является «серьезной несправедливостью» и нарушает международное право, пишут «Ведомости», ссылаясь на источник, знакомый с ходом процесса.

В этом деле Фридмана представляют несколько адвокатов, среди которых, в частности, жена бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери Блэр.

В иске защита миллиардера указывает, что Люксембург, исполняя европейские санкции, незаконно заморозил активы Фридмана и в связи с этим требует выплатить 16 миллиардов долларов компенсации. Адвокаты Фридмана, как пишет издание, также заявили, что из-за санкций была разрушена репутация самого миллиардера и его компаний. В связи с этим они намерены требовать компенсации морального ущерба, размер которой определят позднее.

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Весной «Ведомости» сообщали, что Фридман предложил властям Люксембурга начать переговоры о выплате ему компенсации за блокировку активов. Однако тогда в правительстве страны заявили, что там соблюдают санкции ЕС.

Михаил Фридман, чье состояние Forbes оценивает в 13,3 миллиарда долларов, попал под санкции Евросоюза в феврале 2022 года. Тогда Брюссель объяснил это тем, что бизнесмену «удалось наладить прочные связи с администрацией Владимира Путина». Фридман оспорил это решение в суде. В апреле 2024 года суд первой инстанции в Люксембурге постановил снять персональные санкции с Фридмана и другого основателя «Альфа-групп» Петра Авена.

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