Вывезенный из Узбекистана россиянин признал вину в «госизмене»

Россиянин Георгий Пирогов, которого задержали в Узбекистане по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК), а затем вывезли в Москву, дал признательные показания. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда.

О признании Пироговым вины стало известно в ходе рассмотрения жалобы адвокатов на его арест. «Вину признал. Раскаялся. Дал признательные показания», — говорилось в апелляционной жалобе, которую зачитала судья. Позже она оставила решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в силе.

В ходе заседания адвокат Пирогова Алан Качмазов просил суд изменить меру пресечения на домашний арест в связи с тем, что его подзащитный с «первого дня задержания достаточно активно сотрудничает со следственными органами».

Как отмечает «Медиазона», сам Пирогов в заседании не участвовал даже по видеосвязи. По данным издания, он подписал письменный отказ от участия в рассмотрении апелляционной жалобы его защиты.

Как рассказали ранее родные Пирогова после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года он переехал в Грузию, где устроился на работу промышленным альпинистом. Летом 2024 года он отправился в командировку в Узбекистан и 6 июля пропал там. Его машину нашли брошенной в городе Нукус в 90 километрах от Кунграда.

Родственники Пирогова говорили, что он планировал поехать в Бухару, чтобы оттуда самолетом вернуться в Грузию. Обстоятельства задержания Пирогова и его вывоза в Россию, как и подробности предъявленного ему обвинения — неизвестны.

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