В России испытают вакцину от аллергии

Осенью 2024 года российские иммунологи начнут клинические испытания вакцины против перекрестной пищевой аллергии и аллергии на березовую пыльцу. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«По этой вакцине завершены доклинические исследования, получены разрешения на клинические исследования. Они начинаются с конца сентября — октября. Первый полевой сезон — апрель — май — позволит нам уже полностью подтвердить эффективность и безопасность [вакцины]», — сказала она.

Вакцину разработали ученые Института иммунологии ФМБА и Венского медицинского университета в 2023 году. Отмечалось, что курс профилактики будет составлять от трех до пяти инъекций.

Аллерголог-иммунолог АО «Медицина» Юлия Радчик отмечает, что вакцина позволит быстрее достичь результатов в борьбе с осложнениями из-за аллергии. Сейчас, как говорит Радчик, наиболее эффективным способом предотвращения тяжелых аллергических реакций и развития серьезных заболеваний является аллерген-специфическая иммунотерапия — обучение иммунной системы реагировать на аллерген менее агрессивно. Эта терапия может занять от трех до пяти лет.

По словам замдиректора по науке и инновациям Института иммунологии Игоря Шиловского, результаты доклинических испытаний показали: аллерговакцина не токсична и не вызывала повреждений жизненно важных органов.

«Мы картировали аллерген березы, то есть выделили в его структуре наиболее значимые участки, и они вошли в состав аллерговакцины. Фрагменты аллергена, которые отвечают за его токсичность, были исключены, и в результате с помощью такой рекомбинации мы получили гипоаллергенную вакцину», — цитирует Шиловского «Коммерсантъ».

Он также отметил, что существующие сейчас препараты от аллергии лишь уменьшают симптомы, не устраняя первопричину заболевания.

«Учитывая такую ситуацию, мы сфокусировались на создании рекомбинантных гипоаллергенных вакцин. Их можно применять в профилактическом режиме, предотвращая развитие аллергии. Надеемся, что внедрение нашей разработки в клиническую практику позволит переломить ход роста заболеваемости в нашу пользу», — сказал Шиловский.

В российских медучреждениях вакцина должна появиться после завершения клинических испытаний. Этот этап — обязательный перед выпуском лекарственного препарата.

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