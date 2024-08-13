В 2023 году в Европе от жары умерли почти 50 тысяч человек

За прошлый год от последствий жаркой погоды в Европе погибли почти 50 тысяч человек. 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Результаты проведенного барселонским институтом ISGlobal исследования опубликовал журнал Nature Medicine.

Исследование влияния жары на смертность проводили семь ученых, которые собирали данные в 823 регионах 35 европейских стран. Примерное число умерших за год от высокой температуры европейцев, согласно оценке ISGlobal, составило 47 690 человек. Сильнее всего на смертность повлияли, по оценке специалистов из Барселоны, удерживающие в атмосфере тепло парниковые газы и погодное явление Эль-Ниньо — колебания температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

Почти половину 2023 года было превышено пороговое значение в 1,5 градуса по Цельсию, которое в 2015 году установили 194 страны, подписавшие Парижское соглашение об ограничении выбросов парниковых газов.

Самая высокая смертность от последствий жары, по словам авторов статьи в Nature Medicine, пришлась в 2023 году на Грецию — 393 случая на миллион жителей. Следом идут Болгария с 229 и Италия с 209 случаями. Лучше всего изменения климата переносят, согласно результатам научной работы, жители северных стран — Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии.

Если бы человечество не адаптировалось к жаре, результаты были бы печальнее, отметили ученые из ISGlobal. Привыкание к росту температуры воздуха наблюдается с 2000 года. Благодаря постепенному привыканию организма человека к изменению температуры воздуха, уверяют авторы статьи, смертность в 2023 году от жары была бы на 80% выше. Смертность среди людей старше 80 лет — вдвое выше.

«Однако количество смертей, связанных с жарой, все еще слишком велико», — заявила изданию The Guardian ведущий автор исследования, эпидемиолог-эколог ISGlobal Элиза Галло. Хуже того, отметила она, Европа нагревается вдвое быстрее, чем мир в целом.

От влияния погоды на здоровье можно защититься, если уменьшать в городах число зданий из бетона и увеличивать количество парков, объяснил The Guardian руководитель отдела обработки данных мадридского Фонда исследований климата Доминик Ройе. Местные власти могли бы, по его мнению, помочь людям, оповещая заранее о надвигающемся опасном изменении погоды. В качестве личной меры предосторожности специалист советует почаще оставаться в помещении и пить больше воды. Пожилым людям, особенно одиноким, Ройе рекомендует регулярно проверять здоровье.

Ученые из ISGlobal ожидают, что 2024 год станет еще более теплым, чем 2023-й. Великобритания, Норвегия и Швейцария, по мнению авторов исследования, столкнутся с увеличением числа опасных жарких дней. Смертей от влияния высокой температуры воздуха больше всего будет в Южной Европе, предсказали ученые из Барселоны.

Рекордное число смертей от последствий жары наблюдалось в Европе в 2003 году — более 70 тысяч, напомнили авторы исследования. «Некоторые европейские страны, — назвали причину представители ISGlobal, — не смогли справиться с влиянием исключительно теплого лета на здоровье».

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