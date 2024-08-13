Российские туристы застряли в Венесуэле

Российские туристы уже три дня находятся на острове Маргарита в Венесуэле, куда прилетели чартерным рейсом российской авиакомпании Nordwind Airlines. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

10 августа шестеро российских туристов прилетели в Венесуэлу прямым рейсом из Москвы. Миграционная служба страны не пустила туристов в следующий самолет, на котором они планировали отправиться на континентальную часть страны.

Телеграм-канал опубликовал видеообращение Виктории Кашниковой, одной из пассажирок рейса. По ее словам, она покупала билет на сайте Clickavia.ru, на котором не было никаких предупреждений об ограничениях в перемещении по Венесуэле.

11 августа Кашникова и пятеро других российских туристов попытались сесть в самолет до Пуэрто-Ордас. Им удалось пройти регистрацию и сдать багаж, однако в посадке в самолет им отказали.

Сотрудники миграционной службы заявили, что им поступило указание не пускать в самолеты туристов, которые приобрели пакетный тур. При этом, по словам Кашниковой, россияне купили только билеты на самолет, а пакетного тура у них не было. Женщина утверждает, что ей не выдали никаких документов, в которых были бы указаны причины недопуска на рейс.

«Осторожно, новости» пишет, что у работников миграционной службы якобы есть «внутренние инструкции», согласно которым купившие тур-пакет путешественники не могут покидать остров Маргарита, а приобрести обычный билет на самолет они не могли.

Кашникова рассказала, что она обратилась в российское консульство в Венесуэле. В ответ она получила сообщение об отправленных в МИД, Министерство туризма и миграционную службу Венесуэлы запросах. Никаких других подробностей консульство не сообщило.

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