Помилованный Путиным соучастник убийства Немцова с комфортом служит в чеченском подразделении

Один из фигурантов дела об убийстве российского политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов, который ранее подписал контракт с Минобороны, находится «в зоне проведения СВО», но не участвует в боях в качестве «штурмовика». Об этом со ссылкой на источники пишет «Новая газета Европа».

Эскерханов, как сообщается, находится в зоне боевых действий в Украине с конца февраля, но известно об этом стало лишь 10 августа. Издание, ссылаясь на источник в окружении чеченского депутата Адама Делимханова, пишет, что Эскерханов служит в комфортных условиях и не состоит в штурмовом подразделении, как ранее утверждал ТАСС.

«Сразу после освобождения его пристроили к “Рейнджеру”. Эскерханов служит в куда более комфортных и безопасных условиях. К нему на фронт приезжают его родственники, сам он ездит в Чечню в отпуск», — заявил анонимный источник «Новой-Европа».

«Рейнджер» — это позывной Вахи Геремеева, который является советником главы Чечни Рамзана Кадырова и братом чеченского сенатора Сулеймана Геремеева. Как пишет издание, Геремеев и его подразделения с июня 2022 года дислоцируются в Мариуполе и не принимают участие в боевых действиях. По информации «Новой-Европа», подразделения Геремеева должны охранять металлургические комбинаты «Азовсталь» и «Завод им. Ильича», но в реальности они, как утверждается, «контролируют нелегальный бизнес по торговле металлоломом и цветметом».

Политика Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Убийца четыре раза выстрелил ему в спину. Несколько дней спустя власти задержали пятерых чеченцев. Следствие по этому делу длилось 11 месяцев, а 13 июля 2017 года Московский областной военный суд на основании вердикта присяжных приговорил исполнителей убийства к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Эскерханову дали 14 лет, в приговоре суда сказано, что он должен был следить за Немцовым. Предполагаемый заказчик убийства — бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов — находится в международном розыске.

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