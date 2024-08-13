Российский срочник оказался брошен на опорном пункте и попал в плен в день рождения

Солдат срочной службы Ярослав Типусяк попал в украинский плен 6 августа 2024 года — в первый день наступления ВСУ на Курскую область. Командование бросило его одного на опорному пункте. Уже будучи в плену, он дал интервью украинскому блогеру Дмитрию Карпенко (Женевская конвенция об обращении с военнопленными запрещает показывать пленных широкой публике вопреки их желанию). Типусяк попал в плен, когда ему было 18 лет, на следующий день после этого ему исполнилось 19.

На срочную службу Типусяка призвали 1 декабря 2023 года, он прошел курс молодого бойца и несколько месяцев отслужил в городе Клинцы, после чего его вместе с сослуживцами перебросили в Курскую область.

Он говорит, что за все время службы он только раз был на стрельбище и стрелял тогда двумя патронами. К боевым действиям он был не готов. «Никто не знал, что кто-то идет в атаку [6 августа]. В четыре утра был прилет по опорнику нашему. Все проснулись, нам сказали надеть бронезащиту. Двоих трехсотило: мобилизованного и контрактника. Их эвакуировали. Офицеры в принципе на опорнике были, но я их до самого вечера не видел. Всего нас там был 21 человек», — говорит Типусяк.

Весь день 6 августа он вместе с сослуживцами просидел в убежище, а вечером им дали команду «к бою». У солдат было по три рожка с патронами, они распределились «по боевым ячейкам» и ждали. Через несколько часов, по словам Типусяка, он понял, что остался на опорном пункте один. Он не знал, куда делись сослуживцы вместе с командирами. Двое украинских военнослужащих взяли его в плен.

По информации издания «Верстка», спустя неделю после начала украинского наступления на Курскую область, десятки солдат срочной службы пропали без вести. Украинский проект «Хочу найти» 12 августа сообщил, что по их сведениям в плену оказались 47 российских военнослужащих, среди них 30 срочников.

Историю срочника Ярослава Типусяка, попавшего в украинский плен, подробнее читайте в публикации журнала «Холод».

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